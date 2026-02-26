Евросоюз заявил о продлении санкций в отношении Беларуси до 2027 года

Совет Евросоюза заявил о продлении санкций в отношении Беларуси до 2027 года, передает РИА Новости.
Решение о продлении санкций до 28 февраля 2027 года Совет Европейского союза принял в четверг, 26 февраля.
Ранее Украина объявила о введении санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.
Тем временем президент России Владимир Путин сказал, что Беларусь и РФ сделают все для обеспечения военной безопасности.
Вместе с тем Лукашенко заявил, что геополитический расклад объективно ставит задачу Беларуси и России быть готовыми реагировать на любые вызовы.
