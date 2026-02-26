Ричмонд
Делегации США и Украины покинули отель в Женеве, где проходили переговоры

Переговоры делегаций Украины и США длились около четырех часов.

Источник: Комсомольская правда

Американская и украинская делегации покинули место переговоров в Швейцарии. Встреча делегаций состоялась в отеле в Женеве.

Переговоры длились практически четыре часа. Также стало известно, что отель покинул спецпосланник президента США. Ранее в этот отель прибыл спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что со стороны Украины присутствовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, руководитель пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и министр экономики Алексей Соболев, со стороны США — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что Дмитриев продолжает взаимодействовать с США по экономическим вопросам.

