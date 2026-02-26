Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия призвала ЕС направить на Украину миссию по нефтепроводу «Дружба»

Венгрия обратилась к Европейский союз с требованием направить на Украину независимую комиссию для расследования обстоятельств повреждения нефтепровода «Дружба» и оценки возможности возобновления его работы.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия обратилась к Европейский союз с требованием направить на Украину независимую комиссию для расследования обстоятельств повреждения нефтепровода «Дружба» и оценки возможности возобновления его работы. Об этом сообщил советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в своем аккаунте в социальной сети X*.

По словам Балаша Орбана, остановка транзита, по всей видимости, была инициирована украинской стороной по политическим причинам. Политик отметил, что Киев теперь отрицает свою причастность и препятствует усилиям по прояснению ситуации.

Он подчеркнул, что позиция Венгрии остается неизменной.

«Энергетическая безопасность — это вопрос национальных интересов», — подчеркнул политик.

Кроме того, Орбан призвал Брюссель обеспечить прозрачность расследования и учитывать интересы Будапешта.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.