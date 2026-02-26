Венгрия призвала ЕС направить на Украину миссию по нефтепроводу «Дружба»

Венгрия обратилась к Европейский союз с требованием направить на Украину независимую комиссию для расследования обстоятельств повреждения нефтепровода «Дружба» и оценки возможности возобновления его работы. Об этом сообщил советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в своем аккаунте в социальной сети X*.