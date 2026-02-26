Ричмонд
Захарова назвала ЕС коллективом умалишённых из-за призыва Каллас сократить ВС РФ

Евросоюз давно напоминает собой «коллектив умалишённых», оторвавшихся в своём бреду от реальности. Таким мнением поделилась на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя желание главы дипслужбы ЕС Каи Каллас принудить Россию сократить собственную армию.

Источник: Life.ru

«Складывается ощущение о том, что, действительно, мы имеем дело с коллективом умалишённых… Каллас несёт чушь несусветную. Не соответствующую не то, что представлениям об этом мире, а вообще не соответствующую тому, что она бы увидела, выглянув из окна», — сказала Захарова.

Она посоветовала Каллас взглянуть на карту России и спросить саму себя — как вообще можно требовать от нашей страны уменьшить количество военных. Кроме того, Захарова предложила еврочиновнице посчитать количество соседей РФ и изучить протяжённость границ. Дипломат добавила, что в отличие от Европы азиатские страны разумнее и не бредят такими требованиями и фантазиями.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас обратилась к министрам иностранных дел стран-членов ЕС с призывом настаивать на сокращении российских вооружённых сил. При этом она не уточнила, насколько нужно сократить Армию РФ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

