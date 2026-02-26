Ричмонд
Дмитриев отказался от комментариев по итогам встречи с США в Женеве

Дмитриев покинул отель в Женеве, где проходили переговоры с представителями США.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев покинул отель в Женеве, где проходили переговоры с представителями американской стороны.

По уточняет РИА Новости, глава РФПИ отказался от комментариев для представителей СМИ по итогам встречи с делегацией США.

Ранее спецпредставитель российского лидера прибыл в отель в Женеве для переговоров с США. Дмитриев приехал к месту встречи на тонированном мини-вэне в отель в 16:25 по местному времени (18:25 мск). На тот момент в отеле находились делегации США и Украины, которые проводили неофициальные переговоры в четверг, 26 февраля.

