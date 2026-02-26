Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев покинул отель в Женеве, где проходили переговоры с американцами

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев покинул место переговоров с США в Женеве.

Источник: Life.ru

Как пишут наши коллеги из RT, глава РФПИ не стал комментировать журналистам результаты встречи. Однако выглядел весьма довольным и улыбался.

Также сегодня в Женеве прошли переговоры представителей Украины и США. С украинской стороны во встрече участвовали Рустем Умеров, Давид Арахамия и министр экономики Алексей Соболев. Американскую делегацию представляли спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше