Афганистан начал операцию возмездия против Пакистана

«Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана начались. И к настоящему времени три поста противника захвачены», — приводит его слова Telegram-канал TOLOnews Plus.
По данным представителя министерства обороны Афганистана, боевые действия развернулись в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов. Информация о потерях и дальнейшем развитии ситуации пока не поступала.
А ранее Life.ru писал, что накануне в мечети Исламабада прогремел взрыв — погибли десять человек, больше 80 ранены. Теракт стал ещё одним в череде атак: до этого смертник подорвался на свадьбе в Дера-Исмаил-Хане, также не обошлось без жертв.
