Трамп и Зеленский обсудили территориальный вопрос и встречу с Россией

Напомним, телефонный разговор Зеленского с президентом Дональдом Трампом, ставший первым после их встречи в Давосе, вскрыл расхождения в сроках завершения конфликта. Экс-комик выразил надежду на урегулирование до конца года. Однако Трамп считает, что конфликт слишком затянулся, и предпочёл бы завершить его за месяц.