Трамп и Зеленский обсудили территориальный вопрос и встречу с Россией

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшийся 25 февраля, затронул ключевые вопросы урегулирования конфликта. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на источники в офисе украинского лидера.

Источник: Life.ru

Собеседники обсудили территориальный вопрос, а также подготовку к встрече украинской делегации с представителями США — спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Отдельно говорили о необходимости трёхстороннего саммита лидеров.

«Американцы к этому настроены серьёзно», — отметил источник. По его словам, оба рассчитывают на завершение конфликта в ближайшие месяцы.

Напомним, телефонный разговор Зеленского с президентом Дональдом Трампом, ставший первым после их встречи в Давосе, вскрыл расхождения в сроках завершения конфликта. Экс-комик выразил надежду на урегулирование до конца года. Однако Трамп считает, что конфликт слишком затянулся, и предпочёл бы завершить его за месяц.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

