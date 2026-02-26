«Все потом»: Дмитриев отказался комментировать встречу с американцами в Женеве

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев воздержался от комментариев относительно итогов встречи с американской делегацией в Женеве.
— Ничего не комментируем, все потом, — приводит его слова РИА Новости.
В то же время, как отметили в материале, он выглядел довольным результатами переговоров.
Незадолго до этого стало известно, что специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры между делегациями США и Украины и куда прибыл Дмитриев.
Он встретился с украинской делегацией, а в пятом часу в гостиницу также прибыл и Кирилл Дмитриев. Политик приехал в гостиницу на тонированном минивэне в 16:25 по местному времени (18:25 по московскому времени). Представители американского президента Дональда Трампа с 14:00 проводили неофициальную встречу с делегацией Украины.
Прошлые переговоры между представителями России, США и Украины в Женеве заняли два дня. Встреча, которая началась 17 февраля около 16:00 по московскому времени, продлилась около пяти часов.