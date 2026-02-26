Трамп проведет закрытую встречу в Белом доме после брифинга с разведкой

В это же время, по данным американских СМИ, к Трампу на переговоры прибудет мэр Нью‑Йорка Зохран Мамдани, который, как сообщается, планирует обсудить с президентом ряд инициатив и вопросы взаимодействия федерального правительства с городскими властями.
Ранее в феврале Мамдани объявил о введении режима ЧП из-за непогоды в Нью-Йорке, жители которого, как сообщает Financial Times, переживают одну из самых суровых зим со времен «позолоченного века» — эпохи быстрого роста экономики в США, пришедшейся примерно на 1870−1900 года.