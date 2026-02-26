Ранее в американских СМИ со ссылкой на украинских военных рассказали, что бойцы ВСУ борются с беспилотниками при помощи ножниц, перерезая оптоволоконные кабели управления. Солдаты режут любые обнаруженные кабели, не определяя их принадлежность, используя ножницы, тактические ножи и другие инструменты. Небо на украинском фронте настолько насыщено дронами, что военнослужащие не могут их различить: наткнувшись на оптоволоконный кабель от БПЛА, они бросаются кромсать его, не разбираясь, чей это аппарат. А операторы РЭБ в панике глушат все сигналы от ближайших беспилотников — как своих, так и российских.