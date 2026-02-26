Ричмонд
+10°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Уиткофф и Кушнер разочарованы позицией Ирана

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер выразили разочарование по итогам утренних переговоров в Женеве.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер выразили разочарование по итогам утренних переговоров в Женеве.

«Они разочарованы позицией министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи во время переговоров в Женеве», — сообщает Axios со ссылкой на источник.

Ранее Иран в рамках переговоров в Женеве по ядерному вопросу предложил США заморозить обогащение урана на определенное время. ​Кроме того, Тегеран согласился на сокращение объемов урана до низких уровней под контролем МАГАТЭ.

Напомним, предыдущие переговоры между Ираном и США при посредничестве Омана состоялись 17 февраля. Согласно данным иранского МИД, тогда удалось сблизить позиции по нескольким пунктам.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше