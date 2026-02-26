Axios: Уиткофф и Кушнер разочарованы позицией Ирана

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер выразили разочарование по итогам утренних переговоров в Женеве.
«Они разочарованы позицией министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи во время переговоров в Женеве», — сообщает Axios со ссылкой на источник.
Ранее Иран в рамках переговоров в Женеве по ядерному вопросу предложил США заморозить обогащение урана на определенное время. Кроме того, Тегеран согласился на сокращение объемов урана до низких уровней под контролем МАГАТЭ.
Напомним, предыдущие переговоры между Ираном и США при посредничестве Омана состоялись 17 февраля. Согласно данным иранского МИД, тогда удалось сблизить позиции по нескольким пунктам.