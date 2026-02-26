Ричмонд
ЕС ввел санкции против 54 белорусских силовиков и 7 юрлиц за поддержку России

Евросоюз расширил санкционный список, включив в него 54 белорусских силовиков и 7 юридических лиц. Об этом сообщается в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза».

Ограничения введены якобы за «поддержку России» в её действиях на Украине, а также на основании обвинений Брюсселя в «нарушениях прав человека». Под санкции попали командиры и офицеры различных спецподразделений Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ЕС не смог утвердить новый, 20-й пакет санкций против России из-за позиции Венгрии. Однако режим уже действующих ограничений был продлён до 24 февраля 2027 года.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

