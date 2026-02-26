Ричмонд
Премьер Дании Фредериксен объявила о досрочных выборах в парламент

Метте Фредериксен назначила досрочные парламентские выборы в стране на 24 марта — на 7 месяцев раньше срока.

Источник: Аргументы и факты

Премьер‑министр Дании Метте Фредериксен назначила досрочные парламентские выборы в стране на 24 марта — на 7 месяцев раньше срока, передает агентство Bloomberg.

Как отмечают авторы статьи, Фредериксен рассчитывает, что рост ее популярности после противостояния с президентом США Дональдом Трампом по вопросам Гренландии поможет ей получить еще один срок.

В своем заявлении она подчеркнула значимость предстоящих выборов, указать на необходимость укреплять единство Европы.

«Нам надо определить характер наших отношений с США и надо вновь перевооружиться, чтобы на нашем континенте был мир», — сообщила Фредериксен.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения деятельности Метте Фредериксен значительно вырос после ее решительной защиты суверенитета страны в ответ на угрозы президента США.

