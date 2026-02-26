В Германии призвали украинских беженцев самим менять статус и получать вид на жительство

Ранее собщалось, что украинцы всё чаще ищут убежище в Белоруссии. По данным Госпогранслужбы Украины, в 2025 году на этом участке границы задержали 1,4 тысячи человек — это в четыре раза больше, чем годом ранее (326 уклонистов), и в 356 раз превышает показатель 2023 года, когда поймали всего четверых.