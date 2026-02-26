В Германии призвали украинских беженцев самим менять статус и получать вид на жительство

Выступая на конференции в Берлине, чиновник отметил, что Германия пока не планирует вводить специальный статус для украинцев. Европейская программа приёма беженцев, вероятно, завершится после марта 2027 года, после чего предусмотрен переходный период.
Власти призывают не откладывать оформление документов на последний момент, чтобы избежать наплыва заявлений. Остаться в стране смогут, в частности, квалифицированные специалисты, владеющие немецким языком.
Ранее собщалось, что украинцы всё чаще ищут убежище в Белоруссии. По данным Госпогранслужбы Украины, в 2025 году на этом участке границы задержали 1,4 тысячи человек — это в четыре раза больше, чем годом ранее (326 уклонистов), и в 356 раз превышает показатель 2023 года, когда поймали всего четверых.
