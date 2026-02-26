Ричмонд
Орбан потребовал от ЕС проверить состояние трубопровода «Дружба»

Венгрия настоятельно просит представителей ЕС отправиться на Украину и проанализировать состояние трубопровода «Дружба», поставки нефти по которому были остановлены Киевом. Об этом сказано в письме премьер-министра страны Виктора Орбана на имя главы Европейского совета Антониу Кошты. С документом ознакомилось агентство Reuters.

Источник: Life.ru

«Венгрия поддерживает идею проведения миссии по установлению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией, для проверки состояния нефтепровода “Дружба”, — сказано в тексте письма.

По данным Reuters, Орбан связал этот вопрос со снятием Будапештом вето на выделение Киеву «военного кредита», сумма которого достигает 90 миллиардов евро. Как указано в публикации, премьер якобы сослался на некие трудности в отношении вопроса кредитования Украины.

Ранее Венгрия и Словакия официально уведомили Еврокомиссию, что вынуждены прибегнуть к использованию кризисных запасов нефти. Причиной стал перерыв в поставках по трубопроводу «Дружба», инициированный украинской стороной. При этом Венгрия заморозила санкции ЕС и отказалась поддержать выдачу европейского кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. В руководстве ЕС допустили, что помогут Будапешту восстановить работу «Дружбы», но в обмен на сговорчивость страны в вопросах кредитования Киева. Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через соцсети обратился к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить энергоблокаду его страны и проявить уважение к венгерским семьям.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

