Трамп после брифинга с разведкой проведет закрытые переговоры в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп проведет закрытую встречу после брифинга с разведкой, сообщили в Белом доме.
Сообщается, что встреча состоится 26 февраля в 23.00 по мск. Состав участников и повестка переговоров не раскрывается.
По информации американских СМИ, в Белый дом для переговоров с Трампом прибудет мэр Нью‑Йорка Зохран Мамдани, который планирует обсудить инициативы по взаимодействию федерального правительства с городскими властями.
Напомним, переговоры Тегерана и Вашингтона в Женеве прошли утром 26 февраля. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер выразили разочарование итогами встречи.