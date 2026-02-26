Ричмонд
Трамп после брифинга с разведкой проведет закрытые переговоры в Белом доме

Состав участников и повестку встречи в администрации президента США не раскрывают.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп проведет закрытую встречу после брифинга с разведкой, сообщили в Белом доме.

Сообщается, что встреча состоится 26 февраля в 23.00 по мск. Состав участников и повестка переговоров не раскрывается.

По информации американских СМИ, в Белый дом для переговоров с Трампом прибудет мэр Нью‑Йорка Зохран Мамдани, который планирует обсудить инициативы по взаимодействию федерального правительства с городскими властями.

Ранее сообщалось, что Трамп начал закрытый брифинг с разведкой на фоне на фоне переговоров делегаций США и Ирана в Женеве.

Напомним, переговоры Тегерана и Вашингтона в Женеве прошли утром 26 февраля. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер выразили разочарование итогами встречи.

