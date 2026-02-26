Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: западные дроны на Украине быстро устаревают

Financial Times пишет, что многие западные дроны к моменту прибытия на Украину устаревают и используются как источник запчастей.

Источник: Аргументы и факты

Многие западные дроны, переданные Украине, устаревают еще до прибытия и идут на запчасти.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на командиров и инженеров украинских подразделений беспилотников.

По данным издания, большинство поставляемых моделей требуют перенастройки перед использованием. В ряде случаев аппараты разбирают для использования отдельных комплектующих.

Как отмечает FT, после закупки и размещения беспилотники могут быстро устареть из-за изменений в программном обеспечении, частотах радиоуправления и навигационных системах.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что старые модели дронов неточны и бесполезны. «Они могут устареть уже через месяц после того, как вы их возьмете на хранение», — приводит издание его слова.

Газета подчеркивает, что автономные ударные дроны большой дальности и квадрокоптеры с видом от первого лица зависят от регулярных обновлений программного обеспечения, защищенных каналов связи и устойчивых цепочек поставок. Модель, которая считается инновационной на одной неделе, уже на следующей может потерять актуальность.