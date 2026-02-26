FT: западные дроны на Украине быстро устаревают

Многие западные дроны, переданные Украине, устаревают еще до прибытия и идут на запчасти.
Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на командиров и инженеров украинских подразделений беспилотников.
По данным издания, большинство поставляемых моделей требуют перенастройки перед использованием. В ряде случаев аппараты разбирают для использования отдельных комплектующих.
Как отмечает FT, после закупки и размещения беспилотники могут быстро устареть из-за изменений в программном обеспечении, частотах радиоуправления и навигационных системах.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что старые модели дронов неточны и бесполезны. «Они могут устареть уже через месяц после того, как вы их возьмете на хранение», — приводит издание его слова.
Газета подчеркивает, что автономные ударные дроны большой дальности и квадрокоптеры с видом от первого лица зависят от регулярных обновлений программного обеспечения, защищенных каналов связи и устойчивых цепочек поставок. Модель, которая считается инновационной на одной неделе, уже на следующей может потерять актуальность.