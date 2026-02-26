European Conservative: Зеленский повышает ставки

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев требует оружия и денег в обмен на возобновление транзита российской нефти в Венгрию. По его словам, украинская сторона признала отсутствие технических причин для остановки поставок и удерживает трубопровод закрытым по политическим мотивам. Будапешт, как подчеркнул Сийярто, выполнять такие требования не намерен.