Зеленский своими нападками на Венгрию и Словакию повышает ставки и провоцирует опасную эскалацию, пишет издание European Conservative.
В материале отмечается, что действия украинского лидера в отношении Будапешта и Братиславы вызывают изумление и создают напряженность внутри Евросоюза.
«Чрезвычайная неблагодарность Зеленского далеко не редкость. Тем не менее, его действия против Будапешта и Братиславы повышают ставки», — говорится в публикации.
Издание утверждает, что угрозы со стороны Киева оказались настолько серьезными, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан счел необходимым задействовать вооруженные силы для защиты энергетической инфраструктуры страны.
Также авторы статьи указывают, что поддержка Киева со стороны ЕС против стран-членов объединения формирует тревожный прецедент и подрывает доверие внутри блока.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев требует оружия и денег в обмен на возобновление транзита российской нефти в Венгрию. По его словам, украинская сторона признала отсутствие технических причин для остановки поставок и удерживает трубопровод закрытым по политическим мотивам. Будапешт, как подчеркнул Сийярто, выполнять такие требования не намерен.