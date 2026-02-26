Ричмонд
Кровожадные бойцы ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного

Российскому военному вырезали ножом свастику размером во всю спину, когда он сидел в одной из «секретных тюрем» на Украине. О пыточных для пленных солдат РФ ранее уже рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, копия документа есть в распоряжении РИА «Новости». Показания дал боец ВС РФ Артём Самойлов, который попал в плен к украинским боевикам зимой 2024 года в Харьковской области.

«Он достаёт нож, чтобы “печать” свою поставить. Начали вырезать фашистский крест на спине. Фрукту вырезали. А я небольшой, мне во всю спину фашистский крест ножом вырезали. Я не чувствовал, тело было обморожено полностью», — рассказал Самойлов в беседе с Мирошником.

Ранее сообщалось о докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника. Там говорится, что на Украине действуют «секретные тюрьмы», где каратели устраивают показательные расстрелы военнопленных, пытают наших солдат и подвергают унижениям. Все материалы собраны, в том числе на основе показаний пленных, вернувшихся с Украины. По словам Мирошника, все пытки носят систематический и садистский характер, пострадавшие российские пленные рассказали об электрических стульях и других приспособлениях для проведения издевательств.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.