Российскому военному вырезали ножом свастику размером во всю спину, когда он сидел в одной из «секретных тюрем» на Украине. О пыточных для пленных солдат РФ ранее уже рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, копия документа есть в распоряжении РИА «Новости». Показания дал боец ВС РФ Артём Самойлов, который попал в плен к украинским боевикам зимой 2024 года в Харьковской области.