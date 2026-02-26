«Это больше пиар, которым Зеленский хочет показать свою якобы близость к народу, что категорически неверно», — приводит позицию Мирошника РИА «Новости».
Дипломат усомнился, что глава киевского режима действительно отказался от повышенных мер безопасности. По его мнению, демонстративные заявления о том, что он больше не спускается в укрытие даже во время воздушной тревоги, — часть публичного образа. Мирошник добавил, что Зеленский, как он считает, склонен к позёрству и громким показательным жестам.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам кадры из бункера, в котором, по его словам, он провёл два года. Убежище было построено ещё в советское время, но украинская декоммунизация его почему-то не коснулась. При этом сам Зеленский заявил, что теперь якобы не пользуется бомбоубежищем даже при сигнале тревоги.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.