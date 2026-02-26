Ричмонд
Мирошник назвал демонстрацию бункера Зеленского пиаром

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник резко высказался о демонстрации Владимиром Зеленским своего бункера. По словам дипломата, кадры из подземного убежища — не более чем тщательно выстроенный пиар-проект и попытка сыграть на публику.

Источник: Life.ru

«Это больше пиар, которым Зеленский хочет показать свою якобы близость к народу, что категорически неверно», — приводит позицию Мирошника РИА «Новости».

Дипломат усомнился, что глава киевского режима действительно отказался от повышенных мер безопасности. По его мнению, демонстративные заявления о том, что он больше не спускается в укрытие даже во время воздушной тревоги, — часть публичного образа. Мирошник добавил, что Зеленский, как он считает, склонен к позёрству и громким показательным жестам.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам кадры из бункера, в котором, по его словам, он провёл два года. Убежище было построено ещё в советское время, но украинская декоммунизация его почему-то не коснулась. При этом сам Зеленский заявил, что теперь якобы не пользуется бомбоубежищем даже при сигнале тревоги.

