Мирошник назвал демонстрацию бункера Зеленского пиаром

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам кадры из бункера, в котором, по его словам, он провёл два года. Убежище было построено ещё в советское время, но украинская декоммунизация его почему-то не коснулась. При этом сам Зеленский заявил, что теперь якобы не пользуется бомбоубежищем даже при сигнале тревоги.