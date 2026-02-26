В Венгрии заявили о начале тестирования нефтепровода «Адрия» через Хорватию

Венгерская энергокомпания MOL сообщила, что достигла соглашения с хорватской компанией JANAF о тестировании пропускных способностей трубопровода «Адрия».
«MOL приветствует тестовый запуск, так как этом может положить конец старым спорам о том, насколько велика пропускная способность линии (трубопровода “Адрия”. — Прим. ред.)», — говорится в распространенном пресс-службой MOL релизе.
В компании сообщили, что ожидают ответ от хорватской JANAF по вопросу разрешения транзита российской сырой нефти, однако она пока не ответила на этот запрос.
Напомним, поставки по южной ветке нефтепровода «Дружба» были остановлены в начале февраля из-за повреждения участка трубопровода на территории Украины. Экспертная Координационная группа ЕС предложила Венгрии и Словакии альтернативный нефтепроводу «Дружба» маршрут поставок нефти -через Адриатический трубопровод в Хорватии.
Отметим, сеть трубопровода «Адриа» начинается с Омишальского нефтяного терминала, охватывает Хорватию, Сербию и Венгрию с ответвлениями в Словению и Боснию и Герцеговину. Проектная пропускная способность трубопровода — 34 млн тонн нефти в год, установленная — 20 млн тонн, из них 40% идет на внутренний рынок Хорватии, а 60% — в соседние страны.