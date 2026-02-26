В Венгрии заявили о начале тестирования нефтепровода «Адрия» через Хорватию

Отметим, сеть трубопровода «Адриа» начинается с Омишальского нефтяного терминала, охватывает Хорватию, Сербию и Венгрию с ответвлениями в Словению и Боснию и Герцеговину. Проектная пропускная способность трубопровода — 34 млн тонн нефти в год, установленная — 20 млн тонн, из них 40% идет на внутренний рынок Хорватии, а 60% — в соседние страны.