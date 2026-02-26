МИД Украины повторно вызвал представителя Венгрии после слов Сийярто

Ранее Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России и предоставлении Украине «военного кредита» на €90 млрд из-за блокирования транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Венгрия заранее предупреждала, что наложит вето на эти решения ЕС в связи с прекращением Украиной с 27 января транзита нефти по «Дружбе». Правительство страны заявляло, что не допустит никаких решений Евросоюза в пользу Украины до тех пор, пока российское сырье вновь не начнет поступать на венгерские НПЗ.