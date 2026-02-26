МИД Украины повторно вызвал представителя Венгрии после слов Сийярто

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Руководитель посольства Венгрии в Киеве был повторно вызван в МИД Украины после заявлений Будапешта о том, что украинцы блокируют поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» исключительно по политическим мотивам. Об этом сообщил журналистам спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.
26 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что представители украинского МИД вызвали временного поверенного в делах посольства и признали на встрече, что Киев не возобновляет транспортировку нефти исключительно по политическим мотивам, никаких физических или технических причин для этого нет. По словам Сийярто, украинцы также ясно дали понять, что хотят получить оружие и деньги в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию.
Как сообщает издание «Европейская правда», Тихий заявил журналистам, что из-за заявления Сийярто венгерского дипломата вызвали на беседу в МИД еще раз. На второй встрече ему доказывали недопустимость, как считают в Киеве, «искажения содержания разговоров».
Ранее Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России и предоставлении Украине «военного кредита» на €90 млрд из-за блокирования транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Венгрия заранее предупреждала, что наложит вето на эти решения ЕС в связи с прекращением Украиной с 27 января транзита нефти по «Дружбе». Правительство страны заявляло, что не допустит никаких решений Евросоюза в пользу Украины до тех пор, пока российское сырье вновь не начнет поступать на венгерские НПЗ.