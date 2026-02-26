Ричмонд
Fox: первая леди США будет председательствовать на заседании СБ ООН 2 марта

Мелания Трамп предположительно выступит на предстоящем заседании с речью о важности системы образования и просвещения.

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН 2 марта пройдет под председательством супруги американского президента Мелании Трамп. Об этом сообщил телеканал Fox News. Первая леди США разместила в X ссылку на этот материал, фактически подтвердив таким образом его достоверность.

Ротационное председательство в СБ ООН переходит с 1 марта на месяц к Соединенным Штатам. Как отметил Fox News, впервые супруга главы американской администрации или вообще какого бы то ни было мирового лидера будет председательствовать в Совбезе ООН. Предполагается, что Мелания Трамп выступит на предстоящем заседании СБ ООН с речью о важности системы образования и просвещения для обеспечения глобального мира.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц тоже подтвердил планы выступления первой леди в СБ. По его словам, Мелания Трамп «будет председательствовать» на этом совещании.

