Politico: ЕК запустила свое расследование против экс-посла Британии в США

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала собственное расследование в отношении бывшего еврокомиссара по торговле и экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона, который фигурирует в файлах Эпштейна и в отношении которого уже идет расследование в Великобритании.
Как пишет Politico, Еврокомиссия расследует, нарушил ли бывший еврокомиссар Мандельсон нормы Евросоюза, когда, согласно вскрывшейся в архивах Джеффри Эпштейна информации, передал американскому финансисту планы Евросоюза о программе выделения экстренного финансирования в €500 млрд для проблемных стран зоны евро, чтобы спасти европейскую валюту (в период кризиса суверенной задолженности еврозоны — прим. ТАСС) в 2010 году.
Издание отметило, что ЕК официально подтвердила передачу всех имеющихся в отношении Мандельсона документов в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).
Мандельсон занимал пост еврокомиссара по торговле в первом составе Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу в 2004—2008 годах, таким образом, на момент кризиса суверенной задолженности он уже оставил Еврокомиссию. Однако он сохранил обширные связи с европейскими чиновниками разного ранга и вполне мог иметь доступ к обширной конфиденциальной информации о работе ЕК.
Мандельсон был задержан в Лондоне британской полицией 23 февраля по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и после допроса отпущен под залог в ночь на 24 февраля. По данным телеканала Sky News, изначально сотрудники полиции не планировали производить его задержание до изучения всех документов, найденных 6 февраля в ходе обысков в его двух домах в Лондоне и на юго-западе Англии. Однако правоохранительные органы были вынуждены форсировать задержание Мандельсона после того, как появилась информация, что он якобы готовится бежать на Британские Виргинские острова.
Адвокаты бывшего дипломата назвали такие утверждения беспочвенными. Условия залога не раскрывались, однако, вероятно, они подразумевают подписку о невыезде.
Фигура Мандельсона.
Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года. Он лишился этой должности в сентябре того же года после того, как вскрылись новые подробности его общения с Эпштейном. Мандельсон долгое время считался одним из наиболее влиятельных членов правящей Лейбористской партии. Он был депутатом Палаты общин с 1992 по 2004 год, в правительстве Тони Блэра занимал должность министра по делам Северной Ирландии (1999−2001). Затем Мандельсон работал еврокомиссаром по торговле (2004−2008), а в кабинете Гордона Брауна — министром по делам бизнеса и торговли (2008−2010). В 2008 году он был введен в Палату лордов (верхнюю палату парламента).
По данным британских СМИ, изучивших досье Эпштейна, Мандельсон в 2009 году поделился с ним конфиденциальными сведениями о налоговой реформе правительства Лейбористской партии, а также рассказал ему о готовящейся программе помощи Евросоюза странам Южной Европы, которые сильнее других пострадали от мирового финансового кризиса. 6 февраля 2026 года сотрудники полиции провели обыски в двух домах Мандельсона. На фоне скандала вокруг его назначения в отставку подал глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини.