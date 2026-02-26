Politico: ЕК запустила свое расследование против экс-посла Британии в США

Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года. Он лишился этой должности в сентябре того же года после того, как вскрылись новые подробности его общения с Эпштейном. Мандельсон долгое время считался одним из наиболее влиятельных членов правящей Лейбористской партии. Он был депутатом Палаты общин с 1992 по 2004 год, в правительстве Тони Блэра занимал должность министра по делам Северной Ирландии (1999−2001). Затем Мандельсон работал еврокомиссаром по торговле (2004−2008), а в кабинете Гордона Брауна — министром по делам бизнеса и торговли (2008−2010). В 2008 году он был введен в Палату лордов (верхнюю палату парламента).