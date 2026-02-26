Axios: США позитивно расценивают итоги переговоров с Ираном в Женеве

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Члены американской делегации сочли позитивными итоги третьего раунда непрямых переговоров с Ираном в Женеве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
«Высокопоставленный американский чиновник сообщил мне: переговоры по ядерной программе Ирана в Женеве были позитивными», — написал он в X.
Ранее Равид со ссылкой на источник передавал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер были разочарованы заявлениями иранской делегации в ходе утренней части переговоров в Женеве.