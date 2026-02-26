Ричмонд
Иран и США достигли прогресса на переговорах в Женеве

Иран и США достигли серьёзного прогресса в ходе консультаций в Женеве и приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения по ядерной программе. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи по итогам третьего раунда переговоров.

Министр назвал прошедшую встречу одной из самых напряжённых и продолжительных — около четырёх часов утром и двух часов вечером. Переговоры проходили при посредничестве главы МИД Омана и гендиректора МАГАТЭ. По словам Арагчи, стороны близки к взаимопониманию по ряду вопросов, но по некоторым сохраняются разногласия.

Принято решение о запуске технических консультаций в Вене на площадке МАГАТЭ уже с понедельника, 2 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не готов сворачивать ядерную программу, но хочет договориться, так как боится военной атаки со стороны США. На этом фоне Америка перебросила к границам Ирана 150 самолётов и два авианосца — ключевую роль играет USS Gerald R. Ford. Москва тем временем призвала Вашингтон не бомбить Тегеран.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

