Иран и США достигли прогресса на переговорах в Женеве

Министр назвал прошедшую встречу одной из самых напряжённых и продолжительных — около четырёх часов утром и двух часов вечером. Переговоры проходили при посредничестве главы МИД Омана и гендиректора МАГАТЭ. По словам Арагчи, стороны близки к взаимопониманию по ряду вопросов, но по некоторым сохраняются разногласия.