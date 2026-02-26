В Госдуме призвали изучить ситуацию с флагом России на теннисном матче в Дубае

«Власти Дубая очень лояльно относятся к России. Звучит это удивительно. Тем более забрать у ребёнка. Надо внимательно изучить, что на самом деле там произошло. И если это нарушение каких-либо наших межправительственных отношений и обязательств, то, может, даже стоит вмешаться нашим дипломатам», — приводит его слова РИА Новости.