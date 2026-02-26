Сийярто пригрозил Украине мерами из-за ситуации с «Дружбой»

«Наш временный поверенный в делах в Киеве был вызван в МИД Украины во второй раз сегодня вечером. Они были возмущены тем, что мы обнародовали результаты первого вызова, то есть то, что украинцы признали, что не возобновляют поставки нефти в Венгрию исключительно по политическим причинам», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.