Сийярто пригрозил Украине мерами из-за ситуации с «Дружбой»

БУДАПЕШТ, 26 фев — РИА Новости. МИД Украины второй раз за день вызвал временного поверенного в делах Венгрии, но не назвал дату запуска нефтепровода «Дружба», а без этого Венгрия продолжить блокировать важные для Украины решения ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Наш временный поверенный в делах в Киеве был вызван в МИД Украины во второй раз сегодня вечером. Они были возмущены тем, что мы обнародовали результаты первого вызова, то есть то, что украинцы признали, что не возобновляют поставки нефти в Венгрию исключительно по политическим причинам», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
По его словам, МИД Украины «не дал никаких объяснений и не назвал дату» возобновления транзита нефти из России, поэтому «совершенно ясно, что они хотят создать чрезвычайную ситуацию с поставками нефти в Венгрию перед выборами».
«Однако мы этого не допустим, мы не позволим им насмехаться над нами, мы не позволим им шантажировать нас. Пока не возобновится транспортировка нефти в Венгрию, Венгрия будет блокировать важные для Украины решения в Брюсселе», — подчеркнул министр.
