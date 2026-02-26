В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек, 20 пострадали

«В городе Щучинске Бурабайского района в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием… По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 20 человек, шесть человек погибли», — заявили в ведомстве.