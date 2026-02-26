В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли шесть человек, 20 пострадали

Взрыв газа произошёл в кафе в Щучинске Акмолинской области Казахстана, в результате чего погибли шесть человек, около 20 пострадали.
Об этом сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
«В городе Щучинске Бурабайского района в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием… По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 20 человек, шесть человек погибли», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что пожарные вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов и спасли более десяти человек.
В настоящее время пожар ликвидирован, проводится разбор завалов. Причины устанавливаются.
Ранее в результате взрыва в церкви в Бунвилле на севере штата Нью-Йорк пострадали пять человек.