В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница

В результате удара ВСУ по городу Клинцы Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram.
Губернатор отметил, что повреждения получили жилой дом и автомобиль.
Ранее стало известно, что в Брянской области в результате атаки Вооружённых сил Украины ранен сотрудник УМВД России по региону.
Кроме того, сообщалось, что в результате удара украинского дрона по Белгородской области ранен мирный житель.