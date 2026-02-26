Ричмонд
В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница

В результате удара ВСУ по городу Клинцы Белгородской области пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram.

Губернатор отметил, что повреждения получили жилой дом и автомобиль.

Ранее стало известно, что в Брянской области в результате атаки Вооружённых сил Украины ранен сотрудник УМВД России по региону.

Кроме того, сообщалось, что в результате удара украинского дрона по Белгородской области ранен мирный житель.