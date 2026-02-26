Аналитик Разетдинов: собственники начали переводить жильё в аренду

Аналитик рынка недвижимости Рустам Разетдинов прокомментировал ситуацию на рынке жилья.
«Высокая ключевая ставка буквально заморозила вторичный рынок. Ипотека остаётся дорогой, покупатели заняли выжидательную позицию. Квартиры стоят в экспозиции месяцами, и собственники начали массово переводить их в аренду», — заявил он в беседе с Nashgorod.ru.
По его словам, в первую очередь речь идёт о вторичном жилье.
Как отметил Разетдинов, цены, по сути, остались прошлогодними, так как теперь арендатор может выбирать, и это меняет баланс сил.
