Аналитик Разетдинов: собственники начали переводить жильё в аренду

Аналитик рынка недвижимости Рустам Разетдинов прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

Аналитик рынка недвижимости Рустам Разетдинов прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

«Высокая ключевая ставка буквально заморозила вторичный рынок. Ипотека остаётся дорогой, покупатели заняли выжидательную позицию. Квартиры стоят в экспозиции месяцами, и собственники начали массово переводить их в аренду», — заявил он в беседе с Nashgorod.ru.

По его словам, в первую очередь речь идёт о вторичном жилье.

Как отметил Разетдинов, цены, по сути, остались прошлогодними, так как теперь арендатор может выбирать, и это меняет баланс сил.

Ранее психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал интерес россиян к покупке старинных деревенских домов.