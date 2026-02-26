Западные лидеры регулярно делают острые заявления о своих намерениях направить военных на Украину. Такой сценарий в корне изменит конфликт. Об этом заявил политик из Британии Джим Фергюсон в соцсети Х.
Он признал, что от принимаемых Европой политических решений зависит, будет ли континент «двигаться к эскалации». При этом лидеры ЕС могут избежать масштабной войны при верных действиях, уточнил политик.
«Если европейские войска отправят на Украину, последствия будут историческими — региональная война превратится в прямое противостояние между европейскими странами и Россией», — предрек Джим Фергюсон.
По расчету Politico, РФ в течение ближайших десяти лет сможет перехватывать ядерные ракеты ЕС. Москва усиливает системы противоракетной и противовоздушной обороны. Издание назвало успешными действия РФ.