Минниханов призвал усилить воспитательную работу в школах Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал директоров школ усилить воспитательную работу на фоне недавних ЧП в учебных заведениях региона.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

На VI сессии Казгордумы Минниханов отметил, что школа — это не только образовательный центр, но и институт воспитания.

«Директор школы должен смотреть. Что это такое? В школу ходят в походном рюкзаке, не школьном, а в походном. Приносят ножи, ещё что-то. Мы же школу тюрьмой сделать не можем, необходимо элементарно привести в порядок работу», — сказал глава республики.

Ранее в Управлении Росгвардии по Республике Татарстан подтвердили RT задержание подростка с ножом после инцидента в лицее.

Также сообщалось, что преподаватели учебного заведения во время нападения действовали оперативно и строго по инструкции.

