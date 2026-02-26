Минниханов призвал усилить воспитательную работу в школах Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал директоров школ усилить воспитательную работу на фоне недавних ЧП в учебных заведениях региона.
Об этом сообщает «Бизнес Online».
На VI сессии Казгордумы Минниханов отметил, что школа — это не только образовательный центр, но и институт воспитания.
«Директор школы должен смотреть. Что это такое? В школу ходят в походном рюкзаке, не школьном, а в походном. Приносят ножи, ещё что-то. Мы же школу тюрьмой сделать не можем, необходимо элементарно привести в порядок работу», — сказал глава республики.
Ранее в Управлении Росгвардии по Республике Татарстан подтвердили RT задержание подростка с ножом после инцидента в лицее.
Также сообщалось, что преподаватели учебного заведения во время нападения действовали оперативно и строго по инструкции.