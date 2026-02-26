Елистратов: Лью доказала, что Олимпиада — не только про слёзы и страдания

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов назвал ключевой момент в соревновании фигуристок на Олимпийских играх в Италии.
«Ключевой момент — победа Алисы Лью. Она откатала обе программы с лёгкостью, задором и даже какой-то непосредственностью. Своим примером она доказала, что Олимпиада — не только про слёзы и страдания, но и про то, что можно получать огромное удовольствие от дела, которым ты занимаешься», — приводит его слова Metaratings.
Лью в сумме набрала 226,79 балла и завоевала золотую медаль в личном турнире. Также на её счету золото в командном турнире.
Ранее Роднина назвала Лью главным открытием Олимпийских игр в Италии.