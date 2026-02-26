В Казани запустят гибридную систему оплаты парковок

В Казани планируют запустить гибридную систему оплаты парковок, рассказал мэр Ильсур Метшин на VI сессии Казгордумы.
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Как отметил Метшин, система позволит комбинировать различные способы платежей и обеспечит бесперебойную работу сервиса.
Кроме того, в систему уже внедрили новые функции.
«В 2025 году мы доработали функционал приложения, и сейчас пользователи могут самостоятельно в день совершения ошибочной оплаты исправить неверно указанные госномер автомобиля или номер парковочной зоны», — уточнил мэр.
Ранее член Общественной палаты России, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с газетой «Взгляд» высказался об использовании искусственного интеллекта в управлении дорожным движением.