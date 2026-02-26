Ричмонд
«СТРАНА.ua»: на Украине военнослужащий ВСУ сбил девушку и скрылся с места ДТП

Военнослужащий ВСУ сбил 22-летнюю девушку в Ровенской области и скрылся с места аварии, пострадавшая погибла, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

«Потерпевшая поступила в больницу в коме с тяжёлыми травмами головы и ног и в итоге умерла», — говорится в публикации.

Уточняется, что автомобиль военнослужащего нашли в Сумской области.

В декабре прошлого года в российских силовых структурах сообщили, что в Киеве высокопоставленные военнослужащие ВСУ в нетрезвом состоянии протаранили автомобиль, который остановился на красный сигнал светофора. В результате инцидента погибла женщина, ещё два пассажира пострадали.