Израиль сообщил о ликвидации группы радикалов на севере сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что засекла группу вооруженных радикалов, представлявших угрозу для военнослужащих на севере сектора Газа, и нанесла по ним удар. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Войска, действовавшие в северной части сектора Газа, выявили нескольких террористов в районе “желтой линии”, которые приблизились к военнослужащим, представляя для них непосредственную угрозу. После выявления террористов ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили нескольких из них, чтобы устранить угрозу», — говорится в заявлении.
Израильские подразделения «развернуты в соответствии с соглашением о прекращении огня» в секторе Газа и «продолжат действовать по устранению любой непосредственной угрозы», отметили в пресс-службе.