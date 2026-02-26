Нападки Владимира Зеленского на Словакию и Венгрию повышают ставки в конфликте, пишет The European Conservative.
«Его (Зеленского. — RT) действия против Будапешта и Братиславы повышают ставки. Действительно, его угрозы настолько серьёзны, что премьер-министр (Венгрии Виктор. — RT) Орбан даже счёл необходимым задействовать вооружённые силы Венгрии для защиты энергетической инфраструктуры страны от потенциальных угроз со стороны Украины», — говорится в публикации.
Авторы статьи также отмечает «невероятную неблагодарность Зеленского». По его словам, поддержка Киева со стороны ЕС против стран — членов организации создаёт тревожный прецедент.
«Брюссель решил поддержать Киев, который не является членом ЕС, в его противостоянии с двумя европейскими столицами. Это поразительно. Кроме того, это явное пренебрежение обязанностями со стороны институтов Европейского союза», — отмечается в материале.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан в прямом обращении к Владимиру Зеленскому потребовал немедленного открытия нефтепровода «Дружба» и призвал главу киевского режима «изменить свою антивенгерскую политику».