СК показал «девятку», благодаря которой удалось вычислить похитителя девочки в Смоленске

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение автомобиля. Машина была детально осмотрена, изъяты представляющие интерес следы и объекты. Они были направлены на судебно-генетические экспертизы. Результаты экспертизы подтвердили причастность фигуранта к похищению девочки», — заявили в ведомстве.