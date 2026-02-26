СК показал «девятку», благодаря которой удалось вычислить похитителя девочки в Смоленске

Следственный Комитет России опубликовал видео с «девяткой», благодаря которой удалось вычислить похитителя девочки в Смоленске. Также на кадрах — 42-летний подозреваемый.
Авто попало на камеру видеонаблюдения в районе, где пропал ребёнок.
«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение автомобиля. Машина была детально осмотрена, изъяты представляющие интерес следы и объекты. Они были направлены на судебно-генетические экспертизы. Результаты экспертизы подтвердили причастность фигуранта к похищению девочки», — заявили в ведомстве.
Как рассказал ранее RT источник, мама видела эту машину ещё осенью возле школы, где учится дочь. Авто обнаружили неподалёку от дома семьи. В нём были вещественные доказательства с ДНК школьницы.
Также собеседник сообщил, что подозреваемый признался в похищении.