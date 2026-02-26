Якушев считает, что IIHF допустит Россию на международные турниры ближе к 2030 году

«Знаю, что Министерство спорта и федерации делают многое из того, что в принципе возможно. Но противодействие нам очень сильное, и ещё долго-долго, к сожалению, вопрос о нашем возвращении будет “решаться”. И всё почему? Потому что политика влезла в спорт, и искоренить это в ближайшее время будет сложно. Есть надежда, что подвижки будут ближе к 2030 году», — приводит его слова ТАСС.