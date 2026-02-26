Ричмонд
Якушев считает, что IIHF допустит Россию на международные турниры ближе к 2030 году

Олимпийский чемпион Александр Якушев считает, что IIHF снимет запрет на участие России в международных турнирах к 2030 году.

«Знаю, что Министерство спорта и федерации делают многое из того, что в принципе возможно. Но противодействие нам очень сильное, и ещё долго-долго, к сожалению, вопрос о нашем возвращении будет “решаться”. И всё почему? Потому что политика влезла в спорт, и искоренить это в ближайшее время будет сложно. Есть надежда, что подвижки будут ближе к 2030 году», — приводит его слова ТАСС.

В июне Международная федерация хоккея на льду не допустила сборную России к олимпийскому турниру в Италии.

В международных соревнованиях российские и белорусские команды не участвуют с 2022 года.

Ранее глава IIHF выразил надежду, что Россия примет участие в Олимпиаде 2030 года.