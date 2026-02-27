Шантаж по-киевски: как развивается ситуация вокруг блокировки Украиной поставок нефти в Венгрию и Словакию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского возобновить поставки нефти в страну и прекратить антивенгерскую политику. Об этом он заявил в открытом письме. Глава кабмина также обвинил Зеленского в попытках вмешаться в предстоящие выборы в республике. По словам аналитиков, в своих нападках на Будапешт Киев действует по указке Брюсселя.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал открытое письмо к Владимиру Зеленскому, в котором потребовал прекратить блокировку поставок нефти в страну.
«Я настоятельно призываю вас немедленно открыть нефтепровод “Дружба” и воздержаться от дальнейших посягательств на энергетическую безопасность Венгрии», — говорится в послании, размещённом в том числе в соцсети X.
Орбан также напомнил, что Зеленский четыре года работает над тем, «чтобы втянуть Венгрию в конфликт».
«В течение этого времени вы пользуетесь поддержкой Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции. Мы также видим, что вы, Брюссель и венгерская оппозиция предпринимаете скоординированные шаги для прихода к власти в Венгрии проукраинского правительства», — подчеркнул он.
По словам Орбана, политика Зеленского противоречит интересам Венгрии «и ставит под угрозу надёжное и доступное энергоснабжение венгерских семей».
«Поэтому я призываю вас изменить свою антивенгерскую политику», — заявил премьер-министр.
Ранее Орбан сообщил, что на фоне обострения отношений с Украиной Будапешт разместит военных вблизи ключевых энергетических объектов для предотвращения возможных нападений. Кроме того, полиция будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления. В районе, граничащем с Украиной, введён запрет на полёты беспилотников. По данным Орбана, Украина готовится к дальнейшим действиям «с целью нарушения работы венгерской энергетической системы».
«По политическим причинам».
Напомним, в последнее время и без того непростые отношения между Венгрией и Украиной заметно ухудшились из-за отказа Киева возобновить работу нефтепровода «Дружба», по которому Будапешт получает нефть из России. Режим Зеленского обосновывает своё решение тем, что трубопровод якобы ремонтируется, однако венгерская сторона не верит этим объяснениям.
Виктор Орбан и Роберт Фицо.
© Thierry Monasse/Getty Images.
Орбан 25 февраля обратился к председателю Европейского совета Антониу Коште с предложением направить миссию для проверки состояния трубопровода. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что украинские дипломаты сами признают, что решение прекратить поставки нефти было политическим.
«Украинцы шантажируют Венгрию и пытаются заставить нас изменить свою позицию. Сегодня временный поверенный в делах нашего посольства в Киеве был вызван в Министерство иностранных дел Украины. Там они признали, что трубопровод блокирован по политическим причинам. Они также признали, что не возобновляют транспортировку нефти в Венгрию по политическим причинам», — цитирует министра ТАСС.
По его словам, украинцы также «ясно дали понять, что хотят получить оружие и деньги в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию».
От остановки поставок нефти по «Дружбе» страдает и Словакия. Вместе с венграми словаки предприняли ряд ответных мер для вразумления Киева. В частности, Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии и дизельного топлива на Украину. Кроме того, премьер Словакии Роберт Фицо предупредил, что его страна пересмотрит свою позицию относительно членства Украины в ЕС и подготовит дальнейшие меры. Ранее Братислава, в отличие от Будапешта, не выступала против принятия Киева в Евросоюз.
Венгрия, в свою очередь, остановила поставки Киеву дизтоплива, но не стала прекращать снабжение украинских регионов электроэнергией, чтобы не навредить проживающим там венграм. Будапешт также заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и европейский кредит Украине на €90 млрд.
За Киевом стоит Брюссель.
По оценке российского МИД, перекрытие Украиной транзита по нефтепроводу «Дружба» угрожает энергобезопасности Венгрии, Словакии и всей Европы.
«Эта акция киевского режима вызвала справедливое возмущение венгерских и словацких властей, расценивших подобные действия… как прямое посягательство на их суверенитет. На этом фоне кого может удивить отсутствие должной реакции со стороны евроинститутов, призванных стоять на страже интересов своих стран-членов, на украинские удары по нефтепроводу “Дружба”. Никого. Это для них уже рутина», — заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Приёмная площадка нефтепровода «Дружба».
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич полагает, что в вопросе поставок по нефтепроводу «Дружба» действиями Киева руководит Брюссель.
«Многие вещи в отношении Венгрии самим европейцам делать не совсем удобно из-за репутационных издержек. А вот у Зеленского таких издержек нет. Поэтому Брюссель поручил ему создать максимальное количество проблем для Венгрии и для господина Орбана в частности», — сказал эксперт в комментарии RT.
Аналитик констатирует, что Брюссель не оставляет попыток приструнить Будапешт и Братиславу, которые по многим вопросам отклоняются от генеральной линии Евросоюза.
«Сегодня стараниями Урсулы фон дер Ляйен и других политиков в Европе никто не думает, в Европе никто не рассуждает, все идут в ногу. За исключением Венгрии и Словакии. При этом главную проблему представляет для них Будапешт. Если им удастся задавить Венгрию, то и Словакия тоже выкинет белый флаг, — полагает Николай Межевич. — В итоге США лишатся своего союзника в ЕС. России и Китаю это тоже будет невыгодно».
Как отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачёв, подобные действия против Будапешта выгодны и самому Киеву, цель которого состоит в том, чтобы Венгрия «встроилась в общий хор Евросоюза и НАТО» в украинском вопросе. В то же время эксперт полагает, что до венгерских выборов Зеленский не станет дальше обострять ситуацию, чтобы не получить обратный эффект и не усилить позиции Орбана.
«Вряд ли руководство Украины будет обострять. Любая подобная акция увеличит количество избирателей ненавистного им Орбана. Но от различных отморозков из “Азова”* всего можно ожидать», — утверждает собеседник RT.
Несколько иной точки зрения придерживается Николай Межевич. По его словам, от Киева сегодня можно ожидать любой провокации.
«Украина готова на всё. Разве проблема найти венгерскую форму, переодеть в неё десяток уголовников, расстрелять школу где-нибудь в Закарпатье и показать всему миру следы “венгерской агрессии”? Сегодня Европа, скорее, поверит в версию про “кровавый венгерский режим” и демократическую Украину. Потому что это для них мейнстрим», — заключил Межевич.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.