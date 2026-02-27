Шантаж по-киевски: как развивается ситуация вокруг блокировки Украиной поставок нефти в Венгрию и Словакию

«Сегодня стараниями Урсулы фон дер Ляйен и других политиков в Европе никто не думает, в Европе никто не рассуждает, все идут в ногу. За исключением Венгрии и Словакии. При этом главную проблему представляет для них Будапешт. Если им удастся задавить Венгрию, то и Словакия тоже выкинет белый флаг, — полагает Николай Межевич. — В итоге США лишатся своего союзника в ЕС. России и Китаю это тоже будет невыгодно».