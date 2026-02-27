Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником

Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником.

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля.

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сил специальных операций», — сказал глава государства в обращении.

Президент поблагодарил личный состав и ветеранов подразделений Сил специальных операций за безупречную боевую работу, за воинское мастерство и личное мужество.

«Уверен, что вы и впредь будете на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества и наших граждан, показывать пример верности присяге и воинскому долгу, достойно и преданно служить Родине. С праздником вас, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким», — сказал Путин.