Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, который отмечается 27 февраля.
«Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем сил специальных операций», — сказал глава государства в обращении.
Президент поблагодарил личный состав и ветеранов подразделений Сил специальных операций за безупречную боевую работу, за воинское мастерство и личное мужество.
«Уверен, что вы и впредь будете на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества и наших граждан, показывать пример верности присяге и воинскому долгу, достойно и преданно служить Родине. С праздником вас, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким», — сказал Путин.