СМИ сообщили о гибели военных Пакистана в столкновениях на границе, власти опровергают

В результате столкновений между афганскими и пакистанскими силами на границе погибли около 40 военнослужащих Пакистана. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на представителя правительства Афганистана Забихуллу Муджахида. По его словам, несколько пакистанских военных также были взяты в плен.

Также сообщается, что Афганистан уничтожил по меньшей мере 15 пограничных постов Пакистана в ходе операции, начатой в ответ на недавние авиаудары Исламабада.

При этом официальный представитель премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди в соцсетях написал, что военные страны «не были захвачены в плен или убиты» во время столкновений. Заявления с иными данными он назвал «фантазией индийских марионеток в Афганистане».

19 января в южной афганской провинции Кандагар произошло вооружённое столкновение между афганскими и пакистанскими пограничниками. По данным СМИ, инцидент начался после того, как пакистанская сторона попыталась установить колючую проволоку на государственной границе. Афганские пограничники воспрепятствовали этим действиям, что привело к перестрелке. А в октябре прошлого года пакистанские силы безопасности уничтожили 25 боевиков, пытавшихся прорваться с афганской территории в двух пограничных районах.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

