СМИ сообщили о гибели военных Пакистана в столкновениях на границе, власти опровергают

Также сообщается, что Афганистан уничтожил по меньшей мере 15 пограничных постов Пакистана в ходе операции, начатой в ответ на недавние авиаудары Исламабада.
При этом официальный представитель премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди в соцсетях написал, что военные страны «не были захвачены в плен или убиты» во время столкновений. Заявления с иными данными он назвал «фантазией индийских марионеток в Афганистане».
19 января в южной афганской провинции Кандагар произошло вооружённое столкновение между афганскими и пакистанскими пограничниками. По данным СМИ, инцидент начался после того, как пакистанская сторона попыталась установить колючую проволоку на государственной границе. Афганские пограничники воспрепятствовали этим действиям, что привело к перестрелке. А в октябре прошлого года пакистанские силы безопасности уничтожили 25 боевиков, пытавшихся прорваться с афганской территории в двух пограничных районах.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.