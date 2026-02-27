Ричмонд
+12°
слабый дождь
Путин назвал отважными и дерзкими действия бойцов ССО в зоне СВО

Путин назвал отважными и дерзкими действия бойцов ССО в тылу врага в зоне СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бойцы Сил специальных операций отважно и дерзко действуют в тылу врага в зоне СВО, уничтожают диверсантов в приграничье, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент в пятницу поздравил бойцов и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.

«Особые слова благодарности бойцам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, ведут разведку, отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы противника на приграничных территориях», — отметил Путин в поздравлении.

День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствии с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.