На границе Афганистана и Пакистана произошли военные столкновения

Приграничные столкновения Пакистана и Афганистана уходят корнями в XIX век. Страны имеют спорную, почти неразмеченную границу, известную как «линия Дюранда». Она названа так в честь британского секретаря индийской колониальной администрации сэра Мортимера Дюранда. В 1893 году после второй англо-афганской войны он провел переговоры с афганским эмиром Абдур-Рахманом о территориях, в результате чего к британским владениям был присоединен афганский округ Пишин. Общая протяженность границы — 2640 километров.