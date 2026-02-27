Новости СВО. ВС РФ вошли в Сумскую область, утопили логистику ВСУ у Константиновки, Трамп дал месяц на мир, 27 февраля

Прорыв ВС РФ в Сумской области: бои под Глуховом и Краснопольем.
Впервые за долгое время ВСУ не предпринимали активных действий вблизи Курской области. В свою очередь ВС РФ продолжают наступать в соседней Сумской. Войска продвигаются в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.
За сутки наши войска уничтожили свыше 90 вэсэушников, а также гаубицу Д-20, станцию РЭБ «Анклав», внедорожники и багги, склады и пункты управления БПЛА.
О настроениях противника можно понять по ситуации, произошедшей в 17-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде. Солдат пытался самовольно оставить часть, о чём прямо заявил офицеру. В итоге возник конфликт, в результате которого командир получил ножевое ранение и уехал в больницу, а солдат оказался в карцере.
Провал ВСУ под Купянском: бразильские наёмники замёрзли насмерть.
В Харьков начали долетать FPV-дроны. Один из БПЛА на оптоволокне был обнаружен на северной окраине города. Основные бои в этом регионе идут по Осколу. В районе Купянска украинское командование бросило бразильских наёмников. Их тела были обнаружены российскими войсками у станции Куриловка, сообщает SHOT. Предположительно, они погибли из-за холода и голода. В самом Купянске ситуация остаётся стабильной. Наступление ВСУ остановилось.
— Украинский «контрнаступ» захлебнулся, так толком и не начавшись, и теперь идёт игра «кто кого пересидит». Скорее всего, какая-то минимальная активность с движением той или другой стороны будет здесь только к началу весны, когда начнёт сходить снег, — говорится в материале «Военной хроники».
Штурм Красного Лимана и Константиновки: ВС РФ заходят в город.
Наступление ВС РФ идёт в Донецкой Народной Республике. Штурмовики продвигаются к Славянску и внутри Константиновки. Военный корреспондент Павел Кукушкин рассказал о проблемах ВСУ, возникших в Константиновке.
— Севернее Константиновки после подрыва дамбы в болото превратился участок дороги на Дружковку. Противник зажат, у них нет возможности осуществлять логистику с Краматорском, — сообщил Кукушкин.
Бои также идут внутри Красного Лимана. Российские штурмовики продолжают заходить в населённый пункт. Канал «Дневник десантника» сообщает, что продвижение идёт небольшими группами в городской застройке.
Расчёты БПЛА уничтожают личный состав и технику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны.
Россия вернула 1000 тел ВСУ: Киев просит осуждённых за терроризм.
Киев получил 1000 тел погибших вэсэушников. Москве были переданы останки 35 российских военнослужащих. Такая цифра показывает масштаб потерь.
Вместе с этим стороны конфликта ведут переговоры об обмене удерживаемыми лицами. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что Украина просит своих граждан, осуждённых в России за пособничество терроризму, и готова передать похищенных жителей Курской области.
Трамп дал месяц на завершение войны: Зеленский не согласен.
Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, в том числе в Киеве, сообщает, что президент США Дональд Трамп рассчитывает завершить вооружённый конфликт России и Украины за ближайший месяц. Владимир Зеленский с такими сроками не согласен.
— Зеленский сказал, что надеется на завершение войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится уже слишком долго, и выразил пожелание, чтобы она закончилась через месяц, — рассказал один из собеседников Axios.
И хотя в сроки, поставленные Трампом, уложиться, скорее всего, не получится, переговорный процесс продолжается. Глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заявил, что провёл встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.