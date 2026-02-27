Украина использовали пленных как живых манекенов для опасных медицинских экспериментов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на доклад посла по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
В документе указано, что перед отправкой военнопленных в СИЗО их привезли в больницу Сум для оказания помощи.
«Однако местные медики не стали оказывать необходимую медицинскую помощь раненым, а использовали их как живые “манекены” для обучения практикантов», — отмечается в публикации.
Так, один из пленных вспоминает, как практиканты тренировались на нём и его сослуживцах брать кровь из артерии. При этом раны местные медики не обрабатывали должным образом, из-за чего фиксировались случаи загноения.
Ранее Мирошник сообщил, что в результате атак ВСУ с 9 по 15 февраля погиб 21 мирный житель России.