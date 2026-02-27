Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Вооружённых сил России с профессиональным праздником.
Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что формирование мобильных, оснащённых самым современным оружием и техникой подразделений Сил специальных операций стало ответом на острые вызовы ХХI века, а также на исторические задачи по укреплению суверенитета и безопасности, которые стоят перед Россией и нашим народом.
Президент поблагодарил личный состав и ветеранов соответствующих подразделений за безупречную боевую работу, за воинское мастерство и личное мужество. Особые слова благодарности он выразил бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.
«Уверен, что вы и впредь будете на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества и наших граждан, показывать пример верности присяге и воинскому долгу, достойно и преданно служить Родине», — подчеркнул президент.
23 февраля Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
Кроме того, с Днём защитника Отечества военнослужащих и ветеранов поздравил глава Министерства обороны России Андрей Белоусов.