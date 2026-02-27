Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником

Глава государства подчеркнул, что формирование мобильных, оснащённых самым современным оружием и техникой подразделений Сил специальных операций стало ответом на острые вызовы ХХI века, а также на исторические задачи по укреплению суверенитета и безопасности, которые стоят перед Россией и нашим народом.