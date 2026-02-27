Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Вооружённых сил России с профессиональным праздником.

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Вооружённых сил России с профессиональным праздником.

Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что формирование мобильных, оснащённых самым современным оружием и техникой подразделений Сил специальных операций стало ответом на острые вызовы ХХI века, а также на исторические задачи по укреплению суверенитета и безопасности, которые стоят перед Россией и нашим народом.

Президент поблагодарил личный состав и ветеранов соответствующих подразделений за безупречную боевую работу, за воинское мастерство и личное мужество. Особые слова благодарности он выразил бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации.

«Уверен, что вы и впредь будете на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества и наших граждан, показывать пример верности присяге и воинскому долгу, достойно и преданно служить Родине», — подчеркнул президент.

23 февраля Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Кроме того, с Днём защитника Отечества военнослужащих и ветеранов поздравил глава Министерства обороны России Андрей Белоусов.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше