Владимир Путин поблагодарил силы спецопераций за дерзость в тылу врага

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Сил специальных операций. Поздравление российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля и доступно здесь.
Президент отметил воинское мастерство и личное мужество личного состава и ветеранов подразделений этого рода войск и особо отметил заслуги воинов ССО, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции.
«Особые слова благодарности — бойцам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Ведут разведку, отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы противника на приграничных территориях», — сказал Владимир Путин.
Ранее путин отмечал, что российские власти продолжат делать всё, чтобы ССО были еще эффективнее.
