Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин поблагодарил силы спецопераций за дерзость в тылу врага

Президент РФ поздравил силы специальных операций с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Сил специальных операций. Поздравление российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля и доступно здесь.

Президент отметил воинское мастерство и личное мужество личного состава и ветеранов подразделений этого рода войск и особо отметил заслуги воинов ССО, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции.

«Особые слова благодарности — бойцам, которые сегодня выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Ведут разведку, отважно и дерзко действуют в тылу врага, уничтожают диверсионные группы противника на приграничных территориях», — сказал Владимир Путин.

Ранее путин отмечал, что российские власти продолжат делать всё, чтобы ССО были еще эффективнее.

Об истории и традиции Дня ССО читайте здесь на KP.RU. В этом материале вы узнаете, когда в календаре появилась эта дата, откуда родилось выражение «вежливые люди» и что им принято дарить на День Сил специальных операций.